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«Представьте, что с ним сделает Усман». Майкл Биспинг не верит в успех Макгрегора в полусреднем весе
Экс-чемпион UFC – о переходе ирландца в новый дивизион
13:46
Майкл Биспинг / фото - Getty Images
Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг прокомментировал новость о возможном переходе звездного ирландца Конора Макгрегора в полусредний вес. Цитирует Биспинга портал Sportskeeda.
«Представьте, что бы с ним сделал Камару Усман. Я не говорю это как хейтер Макгрегора. Нет, я не гребаный хейтер. Я уважаю Конора за тот объем работы, который он проделал, но не за его выходки и несколько последних выступлений.
Он против Усмана? Господи Боже мой. Бросьте. Даже Конор против Хорхе Масвидаля… Ну, вы поняли, что я имею в виду. Посмотрите, что Масвидаль сделал с Нейтом Диасом. Я знаю, что в ММА не работает математика, но бросьте».
Напомним, ранее Биспинг заявил, что фанаты больше не увидят прежднего Конора.
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