«Представьте, что с ним сделает Усман». Майкл Биспинг не верит в успех Макгрегора в полусреднем весе

Майкл Биспинг / фото - Getty Images

Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг прокомментировал новость о возможном переходе звездного ирландца Конора Макгрегора в полусредний вес. Цитирует Биспинга портал Sportskeeda.

Он против Усмана? Господи Боже мой. Бросьте. Даже Конор против Хорхе Масвидаля… Ну, вы поняли, что я имею в виду. Посмотрите, что Масвидаль сделал с Нейтом Диасом. Я знаю, что в ММА не работает математика, но бросьте».