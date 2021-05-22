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Президент UFC – о дебюте Джона Джонса в тяжелом весе: «Этого больше нет в планах. Мы движемся дальше»

Уайт с уверенностью назвал следующего соперника Нганну
MMA
11:41
Президент UFC – о дебюте Джона Джонса в тяжелом весе: «Этого больше нет в планах. Мы движемся дальше»
Дэйна Уайт / Фото - scmp.com
Президент UFC Дэйна Уайт высказался относительно дебюта экс-чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса (26-1) в тяжелом весе.

Цитирует функционера MMAJunkie.

«Этого больше нет в планах. Мы движемся дальше. Я устраиваю бои каждую субботу. У нас есть окно, в рамках которого мы пытаемся организовать и провести несколько боев. Если они не попадают в это окно, мы просто идем дальше. Я говорил это с самого начала – Деррик Льюис тот парень, который должен получить титульный шанс. Он победил Франсиса Нганну, он следующий в очереди. На этом все. Мы идем дальше».


Напомним, ранее Джонс отказался драться с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4).

Ранее Уайт заявил, если звездный американец не примет поединок этим летом, то может быть уволен с UFC.
Владимир Кириченко
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