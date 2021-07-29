Это слишком даже для него. Макгрегор вспомнил покойного отца Нурмагомедова
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
Украинский лековес добыл досрочную победу в 4-м раунде
18:52
Конор Макгрегор и Артем Лобов / фото - Getty Images
На прошлых выходных в Киеве на арене Дворца спорта прошел турнир по кулачным боям, в главном событии боксер легкого веса, украинец Денис Беринчик досрочно победил экс-бойца UFC Артема Лобова.
Давний друг и товарищ Лобова по команде, экс-чемпион двух дивизионов Конор Макгрегор в своем Instagram опубликовал пост, в котором поддержал россиянина после тяжелого поединка.
«Просто молот, сражающийся голыми руками словно в мировой войне, невероятно! Настоящий боец!».
Напомним, ранее Макгрегор жестко пошутил о покойном отце Нурмагомедова.
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