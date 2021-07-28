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Пускай волнуются Путин и «Моргенштерн». Хабиб – самая большая звезда в России

Ранее Нурмагомедов мог стать гражданином Украины
MMA
15:49
Пускай волнуются Путин и «Моргенштерн». Хабиб – самая большая звезда в России
Хабиб Нурмагомедов / Фото: usatoday.com

Авторитетное издание Forbes проанализировало доходы, популярность в социальных сетях и упоминание в СМИ звезд спорта, шоу-бизнеса и просто публичных личностей, чтобы определить самого популярного человека в России.

Оказалось, что наиболее популярен в российским информационном пространстве экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, Следом за ним финишировал блогер «Моргенштерн». В топ-10 из звезд спорта также хоккеист Александр Овечкин – 6-й, и футболист Артем Дзюба – 9-й.

Напомним, ранее Конор Макгрегор в целях трештока вспомнил умершего отца Хабиба.

Карен Агабекян
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Хабиб Нурмагомедов

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