Пускай волнуются Путин и «Моргенштерн». Хабиб – самая большая звезда в России

Ранее Нурмагомедов мог стать гражданином Украины

Хабиб Нурмагомедов / Фото: usatoday.com

Авторитетное издание Forbes проанализировало доходы, популярность в социальных сетях и упоминание в СМИ звезд спорта, шоу-бизнеса и просто публичных личностей, чтобы определить самого популярного человека в России.



Оказалось, что наиболее популярен в российским информационном пространстве экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, Следом за ним финишировал блогер «Моргенштерн». В топ-10 из звезд спорта также хоккеист Александр Овечкин – 6-й, и футболист Артем Дзюба – 9-й.

Напомним, ранее Конор Макгрегор в целях трештока вспомнил умершего отца Хабиба.