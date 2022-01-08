Реванш Стерлинг – Ян может стать главным событием UFC 272

Этот бой – потенциальная замена третьего боя Холловэй – Волкановски

Алджамейн Стерлинг - Петр Ян / фото - Getty Images

Третий бой чемпиона UFC в полулегком дивизионе Алекса Волкановски (23-1) и экс-обладателя титула Макса Холловэя (23-6) не состоится.

Холловэй получил травму во время тренировки и не успеет вернуться в строй до 272 номерного турнира UFC, который и должен был возглавить этот поединок.

После этой новости, обладатель титула чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) обратился к промоушену c с просьбой заменить в главном событии титульник Волкановски на его реванш с Петром Яном (15-2).

В своем Twitter Стерлинг написал:

«UFC, позвольте мне разбить это картофельное лицо в главном событии».

.Let me smash this potato face in the main event then @ufc #UFC272 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) January 7, 2022

Напомним, в своем последнем поединке Холловэй одержал победу над Яиром Родригесом.