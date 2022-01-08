Волкановский и Холловэй договорились о третьем поединке
Трилогии не будет. Холловэй снялся с поединка против Волкановски на турнире UFC 272
Новая дата титульного противостояния пока неизвестна
08 января 09:22
Холловэй и Волкановски / Фото - bleacherreportНакануне стало известно, чемпион UFC в полулегком дивизионе австралиец Алекс Волкановски (23-1) и экс-обладатель титула американец Макс Холловэй (23-6) договорились о третьем поединке, который должен состояться 5 марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штата Невада, США) в главном событии турнира UFC 272.
Однако ситуация изменилась. Холловэй получил травму во время тренировки и не сможет войти в октагон в намеченную дату. На данный момент комментариев от боссов организации пока нет и соответственно, неизвестно, будет поединок перенесен на другую дату или Волкановски встретится с другим оппонентом. Об этом сообщает ESPN.
Напомним, первый бой Волкановски и Холловэя прошел в декабре 2019 года, и в нем Алекс выиграл решением судей, отобрав у Макса пояс. Второй бой прошел 11 июля 2020 года и был очень равным, но победу раздельным решением отдали Волкановски.
Напомним, в своем последнем поединке Холловэй одержал победу над Яиром Родригесом.
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