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Результаты турнира UFC Fight Night 190

Главным событием ивента стал поединок Волков - Гане
MMA
08:30
Результаты турнира UFC Fight Night 190
Фото: fightnews.info

На арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Fight Night 190, главным событием которого стал поединок в тяжелом весе между бойцом из России Александром Волковым и третьим номером рейтинга Сирилом Ганом, еще не знавшим горечи поражения.

Также в рамках основного карда свое очередное выступление провел другой российский боец Тимур Валиев, который столкнулся в октагоне с серьезным испытанием в лице бразильца Раони Барселоса.

Всего в карде UFC Fight Night 190 было запланировано тринадцать поединков с участием спортсменов из Казахстана, Бразилии, Франции, Литвы, России и Соединенных Штатов Америки.

Основной кард:

Сирил Ган победил Александра Волкова единогласным решением судей

Таннер Босер победил Овинса Сент-Прю нокаутом во 2-м раунде

Тимур Валиев победил Раони Барселоса большинством судейских голосов

Бой Андре Фили и Даниэля Пинеды признан несостоявшимся из-за тычка в глаз

Тим Минс победил Николаса Далби единогласным решением судей

Ренато Мойкано победил Джая Херберта удушением сзади во 2-м раунде

Прелимы:

Кеннеди Нзечукву победил Данило Маркеса техническим нокаутом в 3-раунде

Шавкат Рахмонов победил Мишеля Празереса удушением сзади во 2-м раунде

Джеремайя Уэллс победил Ворли Алвеса нокаутом во 2-м раунде

Марцин Прахне победил Ике Вильянуэву техническим нокаутом во 2-м раунде

Джулия Авила победила Юлию Столяренко удушением сзади в 3-м раунде

Чарльз Роса победил Джастина Джейнса раздельным решением судей

Дамир Хадзович победил Янси Медейроса единогласным решением судей

Александр Волков проиграл Сирилу Гану на UFC Fight Night 190.

Рене Тер Велде
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Александр Волков Сирил Гане

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