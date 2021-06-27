Результаты турнира UFC Fight Night 190
На арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Fight Night 190, главным событием которого стал поединок в тяжелом весе между бойцом из России Александром Волковым и третьим номером рейтинга Сирилом Ганом, еще не знавшим горечи поражения.
Также в рамках основного карда свое очередное выступление провел другой российский боец Тимур Валиев, который столкнулся в октагоне с серьезным испытанием в лице бразильца Раони Барселоса.
Всего в карде UFC Fight Night 190 было запланировано тринадцать поединков с участием спортсменов из Казахстана, Бразилии, Франции, Литвы, России и Соединенных Штатов Америки.
Основной кард:
Сирил Ган победил Александра Волкова единогласным решением судей
Таннер Босер победил Овинса Сент-Прю нокаутом во 2-м раунде
Тимур Валиев победил Раони Барселоса большинством судейских голосов
Бой Андре Фили и Даниэля Пинеды признан несостоявшимся из-за тычка в глаз
Тим Минс победил Николаса Далби единогласным решением судей
Ренато Мойкано победил Джая Херберта удушением сзади во 2-м раунде
Прелимы:
Кеннеди Нзечукву победил Данило Маркеса техническим нокаутом в 3-раунде
Шавкат Рахмонов победил Мишеля Празереса удушением сзади во 2-м раунде
Джеремайя Уэллс победил Ворли Алвеса нокаутом во 2-м раунде
Марцин Прахне победил Ике Вильянуэву техническим нокаутом во 2-м раунде
Джулия Авила победила Юлию Столяренко удушением сзади в 3-м раунде
Чарльз Роса победил Джастина Джейнса раздельным решением судей
Дамир Хадзович победил Янси Медейроса единогласным решением судей
Александр Волков проиграл Сирилу Гану на UFC Fight Night 190.