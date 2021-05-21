Результаты взвешивания турнира UFC Fight Night 188
В Лас-Вегасе (штат Невада) завершилась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего турнира UFC Fight Night 188, в мэйн-ивенте которого фанатов ММА ожидает поединок в рамках легчайшего веса между экс-чемпионом дивизиона Коди Гарбрандтом (12-3) и третьим номером 135-фунтов Робом Фонтом (18-4), идущим на серии из трех побед.
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:
Основной кард:
Коди Гарбрандт (135.5) – Роб Фонт (136)
Карла Эспарза (116) – Янь Сяонань (116)
Джастин Тафа (265.5) – Джаред Вандераа (264)
Норма Дюмон (146) – Фелиция Спенсер (145)
Билл Алджио (145.5) – Рикардо Рамос (146)
Джек Херманссон (186) – Эдмен Шахбазян (185)
Прелимы:
Крис Барнетт (263) – Бен Ротвелл (265.5)
Курт Макги (170.5) – Клаудио Сильва (169.5)
Виктор Родригес (125.5) – Бруно Сильва (125.5)
Джош Кулибао (146) – Ша Илань (146)
Давид Дворак (126) – Хуан Камило Рондерос (128.5)
Дамир Хаджович (156) – Янси Медейрос (155)
Рафаэль Алвес (154.5) – Дамир Исмагулов (155.5)
Ти Джей Диллашоу (16-4) вернется в октагон в поединке с Кори Сандхагеном (14-2) 24 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.
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