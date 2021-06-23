Гане: «Если бой перейдет в партер, то я смогу нокаутировать Волкова»
Российский боец UFC не хочет Mercedes от мэра Москвы: «Лучше бы открыли посольство США»
Волков уверен, что открытие американского посольства было бы лучшим подарком, чем автомобиль
15:31
Александр Волков / Фото: РИА Новости
Тяжеловес UFC Александр Волков (33-8) заявил, что отказался бы от дорогостоящих подарков от мэра Москвы Сергея Собянина
в случае победы над Сирилом Ганом (8-0).
«Надеюсь, что Собянин не будет дарить мне «Мерседес». Я бы такие подарки не стал принимать. Не хотел бы.
Меня устраивает тот автомобиль, который у меня сейчас. Я не стремлюсь к избыточно красивой жизни. Я самодостаточный в этом и могу сам заработать на тот автомобиль, который мне нужен.
Вот если бы открыли американское посольство в России, чтобы не летать в Казахстан, для меня это было бы существеннее «Мерседеса». Это уже не к Собянину, а к ситуации в мире, но надеюсь, что в будущем все наладится».
Напомним, ранее Волков завершил подготовку к поединку против Гана.
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