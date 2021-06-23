Российский боец UFC не хочет Mercedes от мэра Москвы: «Лучше бы открыли посольство США»

Александр Волков / Фото: РИА Новости

Тяжеловес UFC Александр Волков (33-8) заявил, что отказался бы от дорогостоящих подарков от мэра Москвы Сергея Собянина в случае победы над Сирилом Ганом (8-0).



Меня устраивает тот автомобиль, который у меня сейчас. Я не стремлюсь к избыточно красивой жизни. Я самодостаточный в этом и могу сам заработать на тот автомобиль, который мне нужен.

Вот если бы открыли американское посольство в России, чтобы не летать в Казахстан, для меня это было бы существеннее «Мерседеса». Это уже не к Собянину, а к ситуации в мире, но надеюсь, что в будущем все наладится».