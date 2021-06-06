Маррей вакцинировался от коронавируса
Российский ринг-анонсер скончался от последствий коронавируса
Последнее время он работал в промоушене M-1 Global
6 июня 13:58
Артем Анчуков / фото - Sportbox
Ринг-анонсер промоушена смешанных единоборств M-1 Global Артем Анчуков скончался на 40-м году жизни.
Издание ТАСС, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что причиной смерти одного из главных голосов ММА в России стали последствия коронавируса.
«Артем умер от последствий коронавируса. У него было 87% поражения легких. Вчера у него разорвало легкое. Приносим соболезнования родным и близким».
Ранее COVID-19 забрал жизнь известного украинского рефери.
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