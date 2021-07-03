Рой Джонс: «Без отца Хабиб потерял половину себя»

Рой Джонс и Хабиб Нурмагомедов / фото - SportsKeeda

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс высказался о Хабибе Нурмагомедове. Легендарный боксер объяснил, почему россиянину не следует возвращаться в октагон. Слова Джонса приводит Boxing Scene.

Так что без отца он потерял половину себя. А если ты не можешь быть единым целым, то зачем тогда вообще выходить в клетку? Люди в октагоне не будут давать ему поблажек, потому что он не чувствует себя хорошо. Они находятся там, чтобы нанести ему урон.

Бои — это спорт, в котором ты получаешь урон, и Хабиб это знает. Если он чувствует, что в клетке находится только половина его, а вторая половина отсутствует, то ему никогда не следует туда возвращаться. Дело в том, что если ты будешь там только наполовину, то это может тебя убить. Так что я полностью понимаю и поддерживаю то, что он сделал».