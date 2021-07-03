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Рой Джонс: «Без отца Хабиб потерял половину себя»

Боксер высказался об экс-чемпионе UFC
MMA
22:31
Рой Джонс: «Без отца Хабиб потерял половину себя»
Рой Джонс и Хабиб Нурмагомедов / фото - SportsKeeda

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс высказался о Хабибе Нурмагомедове. Легендарный боксер объяснил, почему россиянину не следует возвращаться в октагон. Слова Джонса приводит Boxing Scene.

«Для Хабиба игра стала совершенно другой. Он делал это вместе со своим отцом. Когда Хабиб потерял отца, он попытался продолжить без него. Возможно, Хабиб почувствовал себя очень одиноким, и все стало кардинально другим.

Так что без отца он потерял половину себя. А если ты не можешь быть единым целым, то зачем тогда вообще выходить в клетку? Люди в октагоне не будут давать ему поблажек, потому что он не чувствует себя хорошо. Они находятся там, чтобы нанести ему урон.

Бои — это спорт, в котором ты получаешь урон, и Хабиб это знает. Если он чувствует, что в клетке находится только половина его, а вторая половина отсутствует, то ему никогда не следует туда возвращаться. Дело в том, что если ты будешь там только наполовину, то это может тебя убить. Так что я полностью понимаю и поддерживаю то, что он сделал».

Ранее Рой раскритиковал Эррола Спенса (27-0, 21 КО).

Антон Кривенко
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Хабиб Нурмагомедов Рой Джонс-младший

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