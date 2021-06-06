Розенструйк нокутировал Сакаи в первом раунде, Долидзе перекрыл поражение и другие результаты турнира UFC Fight Night 189

Лучшим боем вечера было признано противостояние Понзиниббио и Баеза

Розенструйк нокаутировал Сакаи / фото - Eurosport

В главном бою вечера ММА UFC Fight Night 189 Жоарзиньо Розенструйк (12-2) нокаутировал за секунду до конца первого раунда 30-летнего Аугусто Сакаи (15-3-1).

Экс-чемпион WWFC Роман Долидзе (9-1) решением судей добыл победу над Лаурено Страполи (8-4). Для грузина эта победа стала первой после поражения в марте 2021 года Тревину Джайлсу (14-2). Также одессит дебютировал в среднем дивизионе.

Все результаты вечера ММА.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:

Легкий вес: Клаудио Пуэллес победил Джордана Левитта единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Полулегкий вес: Шон Вудсон победил Юссефа Залала раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);

Женщины, наилегчайший вес: Манон Фиоро победила Табальту Риччи техническим нокаутом (удары руками), 3:00, раунд 2;

Легкий вес: бой Алан Патрик – Мэйсон Джонс закончился без объявления результата (тычок в глаз со стороны Джонса)

Полулегкий вес: Камуэла Кирк победил Маквана Амирхани единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);

Полусредний вес: Муслим Салихов победил Франсиско Триналдо единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Тяжелый вес: Илир Латифи победил Таннера Босера раздельным решением судей (29-28, 27-29, 29-28).

ОСНОВНОЙ КАРД:

Женщины, наилегчайший вес: Монтана Де Ла Роса победила Ариани Липски техническим нокаутом (удары руками), 4:27, раунд 2;

Средний вес: Грегори Родригес победил Душко Тодоровича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Средний вес: бой Том Бриз – Антонио Арройо отменен после взвешивания из-за состояния здоровья Бриза;

Полусредний вес: Сантьяго Понзиниббио победил Мигеля Баезу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Средний вес: Роман Долидзе победил Лауреано Старополи единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Тяжелый вес: Марчин Тыбура победил Уолта Харриса техническим нокаутом (удары руками), 4:06, раунд 1;

Тяжелый вес: Жаирзиньо Розенстрайк победил Аугусто Сакаи техническим нокаутом (удары руками), 4:59, раунд 1.

Бой вечера: Сантьяго Понзиниббио – Мигель Баеза;

Выступление вечера: Жаирзиньо Розенструйк, Марчин Тыбура.

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