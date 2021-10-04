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Тема дняЛопес год назад победил Ломаченко, но все еще не провел ни одного боя. Почему его поединок сорвался?
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С болью в голосе. Федор Емельяненко рассказал о своих отношениях с братом

«Последний император» рассказал будет ли драться с братом

MMA
22:17
С болью в голосе. Федор Емельяненко рассказал о своих отношениях с братом
Александр и Федор Емельяненко / Фото: Российская газета

Легендарный тяжеловес Bellator Федор Емельяненко высказался об отношениях со своим скандальным братом Александром Емельяненко.

«Заблудился Александр… Заблудился. Мне очень жаль, что так происходит с Александром, но, знаете… Видно, хоть человек и говорит: «Веруйте в Бога», но сам живет совсем без Бога».

О поединке с Александром.

«Знаете, нашего боя никогда не было бы. Его не могло быть в принципе и не будет никогда. Думаю, глупо развивать эту тему».

О словах Александра о том, что у них никогда не было хороших отношений.

«Очень жаль, что Александр так говорит. Разлад произошел очень давно. Единственный, кто мог Александру сказать в глаза противоположную точку зрения, – это был я. Такая своего рода совесть у него была. Он накосячит – я ему: «Саш, ну как же так?» – и начитываю ему. Я, еще Денис – мы были единственными, кто мог ему что-то сказать в глаза. Совесть не позволяла ему открыть рот в нашу сторону. Он сидел и слушал с понурым видом. Видно, ему это надоело, и он разорвал отношения. Наговорил и наделал всякой дряни, всякой гадости, и все».

О том, как помог Александру выйти из тюрьмы в 2003 году.

«Я повлиял на это. Давайте не будем. Знаете, мне обидно, что каждое слово Александра, которое он говорит, – это ложь. Касательно меня, моих близких, людей, которые ему помогали, – все сплошная ложь. Александр где-то говорил, что якобы я пришел в тюрьму или в СИЗО, что ему нужно было перед кем-то извиниться или что-то сделать, какие-то пацаны там, еще что-то… Такая чушь. Эпизодов было много, и разных. Если нет этой информации – пусть она где-нибудь сгинет уже. Я просто надеюсь, что когда-нибудь у Александра совесть проснется, как и у тех людей, которые то ли за давностью лет, то ли еще почему-то переворачивают информацию, выдают ее не такой, какая она есть. Хотя есть свидетели того, как было. Старый Оскол просто гудел от Александра. Как сейчас в России есть маленькие встряски, так и тогда маленький Старый Оскол гудел.

О том, готов ли помириться с братом.

«Это невозможно, пока совесть у Александра не заработает. Пока не произойдет его осознанного раскаяния, покаяния, пока он не извинится перед теми людьми, которых унизил, обидел и оскорбил».

О том, когда поздравлял брата с Днем Рождения.

«До тюрьмы, наверное. Я объясню: мое отношение к Александру не изменилось. И до тюрьмы, и когда он был в тюрьме, и когда я его из тюрьмы вытаскивал. В тюрьму к нему ездил, мама к нему ездила, друзья поддерживали его – тот же Денис. Мама давала Денису деньги, чтобы он пошел и купил штаны, потому что старые протерлись, а он эти деньги тратил на то, чтобы забить машину консервами и отвезти Саше передачку. Может, совесть когда-нибудь проснется у Александра. Я сравниваю это с притчей о блудном сыне. Человек ушел, заблудился, забылся. Я очень надеюсь, что совесть у него когда-нибудь проснется, и он скажет спасибо. Не всякую дрянь будет писать после очередных моих интервью на мой личный телефон, а извинится перед людьми, которым он обязан, которые ему помогали и которых он теперь оскорбляет».

О сообщениях от брата.

«Они регулярно приходят мне – как правило, после какого-нибудь интервью. Думаю, после этого тоже что-нибудь придет».

О впечатлениях от боя Александра с блогером Артемом Тарасовым.

«Мне скидывали. Впечатления тяжелые. Мне много от чего неприятно. Мне неприятно, что Федерация бокса убивает бокс такими боями. Вы же понимаете, что такие бои не дают никакой популяризации бокса. Особенно обидно за ребят-боксеров, которые стали олимпийскими чемпионами или чемпионами мира. Думаю, они зарабатывают гораздо меньше, чем заработали за бой блогер Тарасов и Александр Емельяненко, об образе жизни которого все знают. А ребята-пахари, которые всю жизнь посвящают боксу и добиваются высоких результатов… Не помню, кто именно так высказался, но я согласен, что Александр деклассирует себя такими боями».

Напомним, Федор 23 октября в Москве проведет поединок против американца Тимоти Джонсона.


Источник: bloodandsweat.ru Карен Агабекян
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