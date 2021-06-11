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Самый большой шанс Украины в MMA. Представляем бой Амосова и Лимы

Украинцу предстоит встретиться с одним из лучших ударников в MMA

MMA
11:00
Самый большой шанс Украины в MMA. Представляем бой Амосова и Лимы Превью
Лима - Амосов / Фото: Bellator

В ночь на 12 июня в Анкасвилле (США) чемпион полусреднего весе Bellator Дуглас Лима (32-8) будет защищать титул в поединке против украинца Ярослава Амосова (25-0).

После легендарного харьковчанина Игоря Вончанчина в Украине очень долго ждали бойца MMA, способного претендовать на что-то стоящее в топовых организациях. Когда появился на радарах Амосов, то все наблюдали как он легко доминировал в Украине и в России, где он побеждал многих опасных бойцов.

На текущий момент в Украине на уровне Ярослава никого нет, и этот факт дает ему негласный титул лучшего бойца в стране независимо от веса. Но в предстоящем поединке украинца ждет опаснейший соперник в карьере.

ДУГЛАС ЛИМА

Бразилец является представителем школы тайского бокса, но продвигаться в этом виде спорта в Бразилии оказалось очень сложно, после чего Дуглас принял решение перейти в смешанные единоборства. В MMA бразилец изначально проводил много поединков во второсортных организациях, где испытывал большие проблемы с борцами, но отправлял в нокауты ударников.

После перехода в Bellator Лима победил в Гран-при полусреднего веса и сразился в своем первом чемпионском поединке с Беном Аскреном. Старина «Фанки» пять раундов в партере пролежал на бразильце и сохранил титул. Затем Дуглас попробовал свои силы во втором Гран-при и снова уверенно победил. Поскольку на тот момент титул был вакантным, то бразилец сразился с Рики Хоуном и выиграл техническим нокаутом.


В первой защите пояса Лиму ждало огромное разочарование, поскольку отсутствие навыков в борьбе стало причиной поражения от Андрея Корешкова. Россиянин также является ударником, но в борьбе умел немного больше чем бразилец, что и помогло ему победить решением. Потерпев неудачу Дуглас год готовился к возвращению, тренируя своя джиу-джитсу и защиту от тейкдаунов.

С того момента борцам приходилось очень тяжело с Лимой. В ноябре 2016-го бразильцу удалось нокаутировать Корешкова в реванше и вернуть пояс. Затем была победа над умелым ударником Лоренцо Ларкиным и вторая защита пояса против бывшего топа UFC канадца Рори Макдональда. «Красный Король» за счет борьбы высокого уровня смог отобрать титул, но ущерб он понес колоссальный – от лоу-киков он долго не мог ступать на ногу, его лицо было в рассечениях. В тот вечер на победителя было тяжело смотреть.

После поражения Лима быстро вернулся в клетку, став участником третьего в карьере Гран-при. В четвертьфинале он задушил Корешкова, а в полуфинале нокаутировал главную восходящую звезду промоушена Майкла Пейджа. Дуглас в том поединке шокировал всех, поскольку сопернику пророчили не только победу, но и статус нового Конора Макгрегора.


В финале Гран-при Лиму ждал реванш с Макдональдом и на этот раз он не дал сопернику переводить бой в партер, а в стойке легко перебил Рори.

Следуя тенденции с двумя чемпионствами, которую начал Конор Макгрегор в UFC, Лима в октябре 2020 года сразился за вакантный титул в среднем весе против Гегарда Мусаси. Но на этот раз Дуглас ничего не смог сделать с опытным и умелым, как в стойке, так и в борьбе соперником. При этом, армянин был существенно больше бразильца, что в основном и стало причиной поражения.

ЯРОСЛАВ АМОСОВ

Карьера украинца даже близко не стоит рядом по подбору соперников и титулам с Лимой. Амосов набивал красивый рекорд в украинских и российских организациях, о которых знают в основном специалисты и вовлеченные в MMA люди. Многие соперники были крепкими, хорошими, но о них до сих пор никто не знает.

27-летний украинец в июле 2017 года попал в Bellator, где уже провел шесть поединков и все выиграл. Отметим, что после ударника и экс-чемпиона UFC Эрика Силвы Ярославу давали лишь борцов, из-за чего его победы не выглядели очень доминирующими. А в последнем бою Амосов как никогда был близок к поражению. Непобежденный на тот момент Логан Сторли постоянно пытался пройти в ноги украинцу, а в третьем раунде зафиксировал на обессиленном Ярославе удушающий прием. Но украинец чудом из него выбрался и победил раздельным решением судей.

НАВЫКИ

Давайте начнем с навыков Лимы, поскольку они очень впечатляют. Фишкой бразильца всегда были сносящие землю из-под ног лоу-кики. Дуглас может очень долго пробивать эти удары, и их мощь будет оставаться на том же уровне.


Лима очень опасен, когда пробивает локтями и коленями. Мощь в этих ударах присутствует, и упасть после них можно очень легко. В стойке Дуглас чрезвычайно техничен и грамотен. Он не дерется с опущенными раками как Педж, у него все тактически выверено и правильно – с детства бразилец занимался с хорошими тренерами тайского бокса, давшими прекрасную базу.

Борьба Лимы в течение всех его 15 лет профессиональной карьеры постоянно прогрессировала. Дуглас сейчас хорошо знаком с болевыми приемами, которые может закрывать в случае ошибок оппонента. Но если в соперниках хороший борец, то бразилец отлично защищается от проходов в ноги. К тому же, Лима очень физически силён, быстр и имеет хорошую выносливость.

Амосов уступает сопернику во всем, кроме борьбы. Ярослав четырежды становился чемпионом мира по боевому самбо и это подразумевает, что болевые приемы он хорошо знает и в партере не испугается. Всю карьеру борьба приносит украинцу победы, благодаря чему его и сравнивают с Хабибом Нурмагомедовым, который также пришел из самбо и отлично боролся.


После перехода в Bellator Амосов начал тренировать свою ударную технику, но на текущий момент украинцу еще предстоит сделать много работы. В стойке Ярослав пока выглядит неубедительно, к тому же у него проблемы в защите – пропускает много необязательных ударов. Конечно, ударка выше уровнем, чем у Бена Аскрена, но работать есть над чем.

Во многих боях Амосова в США мы увидели, что у него проблемы с выносливостью – его часто не хватало на третий раунд. И не стоит забывать, что с Лимой у них пятираундовый поединок.

ПРОГНОЗ

Хотелось бы написать, что главная надежда украинского MMA – фаворит предстоящего поединка, и он сможет победить оппонента легко и непринужденно. Но на самом деле фаворитом предстоящего боя является Лима, но и Амосова нельзя называть большим аутсайдером.

Мы ждем, что Ярослав попытается провести бой в борьбе и пока у него будут силы в первых двух раундах, то ему это удастся. При этом, украинец пропустит какие-то удары и даже может понести какой-то ущерб. Начиная с третьей пятиминутки, если у украинца снова начнутся проблемы с функционалом, то он может и не протянуть до конца поединка.

Если выносливость позволит Амосову продержаться в высоком темпе все пять раундов, то украинец завозит соперника в партере и победит решением, если не будет пропускать много ударов как Макдональд.

Онлайн трансляция поединка Амосов – Лима.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua

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Ярослав Амосов Дуглас Лима Bellator 260

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