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Сайборг нокаутировала Смит, Иго выиграл у Колдуэлла. Результаты турнира Bellator 259

В Анкасвилле завершился масштабный ММА-ивент

MMA
08:58
Сайборг нокаутировала Смит, Иго выиграл у Колдуэлла. Результаты турнира Bellator 259
Сайборг и Смит / Фото - mmajunkie.usatoday.com
На Mohegan Sun Arena в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), завершился турнир Bellator 259, в главном поединке которого чемпионка полулегкого дивизиона Крис Сайборг (23-2) проводила защиту в реванше с Лесли Смит (12-8-1).

В со-главном бою вечера, который состоялся в рамках легчайшего веса, в октагоне сразились американец Дэррион Колдуэлл (15-5) и бразилец Леандро Иго (22-5).

Представляем вашему вниманию результаты турнира Bellator 259:

Крис Сайборг победила Лесли Смит техническим нокаутом в пятом раунде

Леандро Иго победил Дэрриона Колдуэлла раздельным решением судей

Остин Вандерфорд победил Фабиана Эдвардса единогласным решением судей

Джалил Уиллис победил Майкона Мендонку единогласным решением судей

Ханна Гай победила Валери Лореду единогласным решением судей

Саад Ават победил Нейта Эндрюса техническим нокаутом в первом раунде

Грант Нил победил Тири Форчуна удушением сзади в первом раунде

Сумико Инаба победила Кристину Катсикис техническим нокаутом в третьем раунде

Авив Гозали победил Шона Фелтона скручиванием пятки в первом раунде

Дэвион Франклин победил Тайлера Кинга нокаутом в первом раунде

Лиа МакКорт победила Джанэй Хардинг удушением треугольником во втором раунде

Дэнни Сабателло победил Бретта Роджерса единогласным решением судей

Александр Шаблий победил Альфи Дэвиса единогласным решением судей

А тем временем в Лас-Вегасе (штат Невада) завершилась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 188.
Владимир Кириченко
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Крис Сайборг

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