Сборная Украины узнала соперника в самом ожидаемом турнире в мире MMA

Лучшие сборные и самые топовые бойцы в мире любительского MMA сразятся за большой приз

С 8 по 12 марта в Бахрейне состоится Суперкубок ММА, который проходит под патронатом MMA-промоушена BRAVE CF и Международной Федерацией смешанных боевых искусств (IMMAF).



В турнире примут участие 8 команд, и победитель получит звание лучшей в мире и крупнейший денежный приз, который когда-либо выплачивали в любительских турнирах по MMA.

Отметим, что первые шесть команд определили в соответствии с глобальным рейтингом IMMAF Senior: RMMAU (Россия), Украина, Бахрейн, Казахстан, Ирландия и Таджикистан. К этим сборным присоединятся два джокера: сборная чемпионов Балкан и сборная чемпионов арабских стран.

В каждой команде должны быть 9 бойцов (7 мужчин и 2 женщины) по одному в каждой весовой категории. Также можно иметь трех запасных (два мужчины и одна женщина).

7 февраля состоялась официальная жеребьевка Суперкубка ММА, согласно с которой соперником сборной Украины стала сборная арабских чемпионов.

RMMAU – Ирландия;

Украина – сборная арабских чемпионов;

Казахстан – сборная чемпионов Балкан;

Бахрейн – Таджикистан;

Отметим, что победитель турнира получит чек на $100 тысяч, финалист заработает $75 тысяч, а победитель матча за третье место – $50 тысяч.

Напомним, ранее организаторы турнира хотели, чтобы сборную России на турнире возглавил Хабиб Нурмагомедов, а Ирландию Конор Макгрегор.