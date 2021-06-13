«Сегодня я стал уважать его еще сильнее». Первые слова Эдвардса после победы над Диасом
Третий номер полусреднего веса UFC Леон Эдвардс (19-3) прокомментировал свой последний бой против ветерана промоушена Нейта Диаса (20-13), который состоялся в рамках UFC 263. Цитирует Эдвардса пресс-служба UFC.
«Нейт – ветеран. Я попадал по нему всем, чем только мог, так что отдаю ему должное. Он настоящий солдат, сегодня я стал уважать его еще сильнее. Я как-то расслабился в последнюю минуту, и он поймал меня прямо сквозь защиту, но что есть, то есть. Я молод, мне 29 лет. Я все еще учусь, все еще расту, так что жду своего титульного поединка.
Я не чувствовал никакого давления, честно говоря. Это был обычный бой. По крайней мере, я подошел к нему так. Я не раздувал это у себя в голове до невероятных масштабов. Это просто бой. Как я сказал, Нейт – ветеран, сегодня он заслужил мое уважение, и я жду своего титульного боя.
Диас попал достаточно жестко, чтобы потрясти меня. До этого меня, возможно, пробивали один раз в карьере, так что отдаю ему должное. Он пробил меня прямо сквозь защиту. Молодец, Нейт».
Напомним, Диас также прокомментировал этот бой.
Комментарии 0