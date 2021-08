Сехудо: «Хабиб – самый доминирующий и скромный чемпион в истории»

Генри Сехудо / фото - bleacherreport.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал Хабиба Нурмагомедова самым доминирующим бойцом в истории промоушена.

Even though we always compare are stats to each other, you are the most dominant and humble UFC champion in history @khabib_nurmagomedov



Watch the baddest podcast up to date with the only on @hotboxinpodcast pic.twitter.com/qj0C4oeXAj