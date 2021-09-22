Ванзант призналась, что не хотела жить после поражения Остович
Сексапильная Ванзант желает заключить соглашение с Bellator
Ныне американка выступает в лиге кулачных боев Bare Knuckle FС
15:36
Пейдж Ванзант / Фото - mmafightingИзвестный американский боец Пейдж Ванзант сообщила, что намерена заключить соглашение с Bellator. Она объяснила это тем, что всегда мечтала выступать со своим мужем Остином Вандерфордом, который выступает под эгидой этой американской лиги, в составе одной организации.
Цитирует Ванзант middleeasy.com.
«Это всегда было в моей голове. Я бы хотела, чтобы мы с моим мужем сражались за одну организацию. Я бы хотела драться в Bellator. Они очень хорошо относятся к моему мужу. Особенно теперь, когда он стал претендентом на чемпионский титул. Думаю, это хорошо, что мы не выступали в одном промоушене. Потому что он не смог бы стать звездой в одиночку. Остин всегда был бы в моей тени. Теперь он близок к завоеванию чемпионского титула и добился этого самостоятельно».
Напомним, что Пейдж до июля 2020 года выступала в составе UFC, но после поражения в последнем поединке от Аманды Рибас, боссы промоушена отказались продлевать контракт с американкой. После этого Ванзант провела два боя в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship и в обоих потерпела фиаско.
Ранее сообщалось, что Пейдж может завершить карьеру.
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