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Сен-Пьер лбъяснил, почему Эдвардсу не дают титульный бой
Жорж уверен, что всему виной концовка боя с Диасом
09:58
Леон Эдвардс / Фото: MMA Fighting
Легендарный экс-чемпион UFC в двух дивизионах Жорж Сен-Пьер рассказал, почему Леон Эдвардс (19-3) до сих пор не провел титульный поединок, сообщает mmanews.com.
«Эдвардс заслужил титульный бой и мне очень жаль, что он еще не получил его. Думаю, что так случилось из-за того, как закончился его последний поединок с Нэйтом Диасом, но такое может случиться с любым. Иногда даже самые стойкие бойцы пропускают удар, который их потрясает. До пропущенного удара в пятом раунде, Леон проводил идеально тот поединок.
Считаю, что Эдвардс заслуживает получить шанс подраться за титул, но в UFC следят за своим бизнесом. Они хотят зарабатывать деньги».
Напомним, Хорхе Масвидаль хочет стать следующим соперником Эдвардса.
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