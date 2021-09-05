Сен-Пьер уверен, что Макгрегор вернется на свой прежний уровень

Канадец считает, что ирландец находится в рассвете сил

Жорж Сен-Пьер / фото - Getty Images

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер считает, что Конор Макгрегор (22-6) еще может вернуться на свой прежний уровень после серии неудач, так как находится в рассвете сил.

Канадца цитирует портал sportskeeda.com:

«Конор все еще сравнительно молод. Вы понимаете, о чем я говорю. Однако каждый боец реагирует на возраст по-своему. Так сказать, для бойца это его километраж. Я думаю, что Конор все еще может вернуться, но есть другие парни, для которых дороги назад нет, ведь мы знаем, что их лучшие дни наверняка остались в прошлом. Когда тебе больше 40 лет, ты уже проходишь свой пик в плане атлетических способностей. Конечно, твой запас знаний всегда увеличивается, но атлетические способности будут постепенно уменьшаться, особенно в плане восстановления».

Жорж Сен-Пьер назвал условие выхода в ринг.