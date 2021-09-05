Сен-Пьер уверен, что Макгрегор вернется на свой прежний уровень

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 29
Сейчас 1
Сегодня 3
Завтра 2
Футбол (16 событий из 16) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
13:15 Ужгород - Полесье 0:2 Окончен
15:30 Прикарпатье - Авангард 2:0 Окончен
16:00 Николаев - Олимпик -:- Запланирован
18:45 Металлист - ВПК-Агро 2:0 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
16:00 Беларусь - Уэльс 2:3 Окончен
19:00 Болгария - Литва 1:0 Окончен
19:00 Албания - Венгрия 1:0 Окончен
19:00 Англия - Андорра 4:0 Окончен
19:00 Исландия - Македония 2:2 Окончен
21:45 Косово - Греция 1:1 Окончен
21:45 Испания - Грузия 4:0 Окончен
21:45 Швейцария - Италия 0:0 Окончен
21:45 Бельгия - Чехия 3:0 Окончен
21:45 Сан-Марино - Польша 1:7 Окончен
21:45 Германия - Армения 6:0 Окончен
21:45 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Окончен
Хоккей (8 событий из 13) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
17:00 Донбасс - Руан 2:1 Окончен
17:00 Фриск Аскер - Больцано 1:5 Окончен
18:00 Спарта Прага - ТПС 3:2 Окончен
18:30 Ястшембе - Ред Булл Зальцбург 2:3 Окончен
19:00 Таппара - Лугано 3:2 Окончен
19:05 Фиштаун Пингвинз - Векше 2:1 Окончен
19:05 Шеллефтео - Айсберен 5:3 Окончен
21:20 Клагенфурт - Рунгстед 3:2 Окончен
Теннис (5 событий из 26) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
02:00 Lloyd Harris - Denis Shapovalov 3:0 Окончен
20:35 Даниэль Эванс - Даниил Медведев 0:3 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
02:00 Эшлей Барти - Шелби Роджерс 1:2 Окончен
19:00 Элина Свитолина - Симона Халеп 2:0 Окончен
22:35 Ангелика Кербер - Leylah Annie Fernandez 1:2 Окончен
Теннис (1 событие из 1) показать все
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
06:00 Барбора Крейчикова - Гарбин Мугуруса 1:0 2-й сет
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Альянс - Кривбасс -:- Запланирован
18:30 Оболонь - Волынь -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 27) показать все
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
06:00 Барбора Крейчикова - Гарбин Мугуруса 1:0 2-й сет
Футбол (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
19:00 Азербайджан - Португалия -:- Запланирован
21:45 Ирландия - Сербия -:- Запланирован

Сен-Пьер уверен, что Макгрегор вернется на свой прежний уровень

Канадец считает, что ирландец находится в рассвете сил
MMA
5 сентября 15:55
Сен-Пьер уверен, что Макгрегор вернется на свой прежний уровень
Жорж Сен-Пьер / фото - Getty Images

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер считает, что Конор Макгрегор (22-6) еще может вернуться на свой прежний уровень после серии неудач, так как находится в рассвете сил.

Канадца цитирует портал sportskeeda.com:

«Конор все еще сравнительно молод. Вы понимаете, о чем я говорю. Однако каждый боец реагирует на возраст по-своему. Так сказать, для бойца это его километраж. Я думаю, что Конор все еще может вернуться, но есть другие парни, для которых дороги назад нет, ведь мы знаем, что их лучшие дни наверняка остались в прошлом.

Когда тебе больше 40 лет, ты уже проходишь свой пик в плане атлетических способностей. Конечно, твой запас знаний всегда увеличивается, но атлетические способности будут постепенно уменьшаться, особенно в плане восстановления».

Жорж Сен-Пьер назвал условие выхода в ринг.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Жорж Сен-Пьер Конор Макгрегор

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Хабиб назвал ключ к победе над Макгрегором
Хабиб назвал ключ к победе над Макгрегором
MMA
2 сентября 22:38
Джон Фьюри: «Макгрегор копирует манеру поведения Тайсона»
Джон Фьюри: «Макгрегор копирует манеру поведения Тайсона»
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 16:25
Макгрегор сообщил, сколько у него осталось боев по контракту с UFC
Макгрегор сообщил, сколько у него осталось боев по контракту с UFC
MMA
31 августа 20:03
Макгрегор вновь посмеялся над Нурмагомедовым
Макгрегор вновь посмеялся над Нурмагомедовым
MMA
31 августа 13:17
1
Макгрегор похвалил Альдо: «Этот мужчина - великий воин. Я бы хотел еще раз с ним подраться»
Макгрегор похвалил Альдо: «Этот мужчина - великий воин. Я бы хотел еще раз с ним подраться»
MMA
31 августа 12:10
Джейк Пол обозвал Макгрегора алкоголиком и собрался выйти с ним на ринг
Джейк Пол обозвал Макгрегора алкоголиком и собрался выйти с ним на ринг
Бокс Профессиональный бокс
30 августа 11:55
2

Новости: MMA

Оливейра - Тиллу: «Даррен, если ты нуждаешься в нашей поддержке, давай тренироваться вместе»
Оливейра - Тиллу: «Даррен, если ты нуждаешься в нашей поддержке, давай тренироваться вместе»
5 сентября 21:30
Оливейра: «Контракт на бой с Порье не подписан, но я буду драться в декабря»
Оливейра: «Контракт на бой с Порье не подписан, но я буду драться в декабря»
5 сентября 18:20
Сен-Пьер уверен, что Макгрегор вернется на свой прежний уровень
Сен-Пьер уверен, что Макгрегор вернется на свой прежний уровень
5 сентября 15:55
Нурмагомедов: «Роналду намного круче Месси»
Нурмагомедов: «Роналду намного круче Месси»
5 сентября 15:51
Брансон: «Я являюсь серьезной угрозой для Адесаньи»
Брансон: «Я являюсь серьезной угрозой для Адесаньи»
5 сентября 12:04
«Успокойся мальчик». Адесанья ответил на вызов Дерека Брансона
«Успокойся мальчик». Адесанья ответил на вызов Дерека Брансона
5 сентября 09:44
Бывшего чемпиона украинского промоушена WWFC жестко нокаутировали на турнире UFC
Бывшего чемпиона украинского промоушена WWFC жестко нокаутировали на турнире UFC
5 сентября 08:20
Все результаты турнира UFC Fight Night 191
Все результаты турнира UFC Fight Night 191
5 сентября 08:04
Шолинян неудачно дебютировал в UFC
Шолинян неудачно дебютировал в UFC
5 сентября 07:54
Все новости

Популярные новости

Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
31 августа 16:40
58
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 12:52
12
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 07:17
17
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
30
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 10:43
2
Все новости