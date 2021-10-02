Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 193: Сантос – Уокер
Серьезный парень. Уокер намерен покорить полутяжелый дивизион UFC
Бразильский боец вернется в октагон в поединке со своим соотечественником
2 октября 11:38
Джонни Уокер / Фото - memeburzТоповый бразильский полутяжеловес UFC Джонни Уокер (18-5) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против экс-претендента на титул, своего соотечественника Тиаго Сантоса (21-9).
Цитирует Уокера MMA Fighting.
«У меня большие планы. Я намерен завоевать этот дивизион. Я завоюю титул в этом весе, потому что я очень голоден до побед. Я совершил много ошибок, пока был молодым мальчишкой, но теперь я взрослый мужчина и теперь все будет совсем иначе. Я готов на все, чтобы забрать свое».
Напомним, что Уокер и Сантос встретятся в главном поединке турнира UFC Fight Night 193, который пройдет сегодня ночью в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Накануне состоялась официальная процедура взвешивания участников ивента UFC Fight Night 193.
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