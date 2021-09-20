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Шевченко намерена провести третий поединок с Нуньес

Чемпионка UFC готова взять реванш у титулованной бразильянки


MMA
12:45
Шевченко намерена провести третий поединок с Нуньес
Шевченко и Нуньес / Фото - eurosport
Чемпионка UFC в наилегчайшем дивизионе Валентина Шевченко (21-3) заявляет, что готов к третьему поединку с обладательницей титулов промоушена в двух дивизионах Амандой Нуньес (21-4).

Цитирует Шевченко middleeasy.com.

«Считаю, что пришло время сразиться с Амандой Нуньес, не так ли? Я готова к этому бою. Когда бы это не случилось, я здесь».


«Для меня первое место в рейтинге лучших в независимости от весовой категории, не самое главное. Другие бойцы готовы на что угодно, только чтобы быть на первых местах этого рейтинга и даже выпрашивают себе позицию. Думаю, это не правильно, просить о таком. Вы просто делаете свою работу, побеждаете своих соперников, и признание придет само собой».


Напомним, что Шевченко дважды проигрывала Нуньес.

Шевченко свой следующий поединок проведет против Лорен Мерфи (15-4), который состоится 25 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в со-главном событии турнира UFC 266. 

Владимир Кириченко
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Аманда Нуньес Валентина Шевченко

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