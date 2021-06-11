Шилдс дебютировала в ММА с нокаутом и другие результаты PFL 4
На арене Ocean Casino Resort в Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США, прошел турнир PFL 4. Главным боем вечера стало противостояние абсолютной чемпионки мира Кларисса Шилдс (11-0, 2 КО) и Бриттни Элкин (3-6). Боксер техническим нокаутом победила соперницу в 3-м раунде.
Результаты турнира PFL 4:
Кларисса Шилдс победила Бриттни Элкин техническим нокаутом в третьем раунде
Клей Коллард победил Джоилтона Люттербаха раздельным решением судей
Бабба Дженкинс победил Бобби Моффиетта единогласным решением судей
Брендан Лафнейн победил Тайлера Даймонда решением большинства судей
Натан Шульте победил Алекса Мартинеса раздельным решением судей
Оливер Обин-Мерсье победил Марчина Хелда единогласным решением судей
Лоик Раджабов победил Ахмеда Алиева техническим нокаутом в первом раунде
Шеймон Мораес победил Джесси Стерна сабмишеном (кимура) во втором раунде
Крис Уэйд победил Армана Оспанова нокаутом во втором раунде.
12 июня Ярослав Амосов подерется за титул Bellator против Дугласа Лимы.
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