Шилдс дебютировала в ММА нокаутом и другие результаты PFL 4
Шилдс – о дебюте в ММА: «Я полностью выложилась, понимала, что не должна сдаваться»
Титулованная американка отметила тяжелую победу в поединке с Бритни Элкин
11:40
Кларесса Шилдс / Фото - journal-beat.comАбсолютная чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс (1-0) поделилась эмоциями после дебюта в смешанных единоборствах. Американка на турнире PFL 4 техническим нокаутом в 3-м раунде победила Бритни Элкин (3-6).
Цитирует Шилдс MMA Junkie.
«Я сказала себе, что это не будет просто. Поэтому я провела семь месяцев в Альбукерке, долго не была дома. Я знала, что будет тяжело. Я дралась с настоящим ветераном ММА. Я занимаюсь смешанными единоборствами семь месяцев, а она – 12 лет. Я понимала, что уступаю в этом. Но также я знала, что являюсь совершенно другим человеком. Я чувствовала, что проигрываю, но знала, что у меня еще достаточно времени. Тогда я полностью выложилась, понимала, что не должна сдаваться. Понимала, что бой по правилам ММА будет полностью отличаться от боксерских поединков. Но мне удалось набрать прекрасную форму, я тренировалась, не щадя себя».
Результаты турнира PFL 4.
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