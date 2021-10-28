Шилдс проиграла Монтес, Купер вырубил Магомедкеримова. Результаты финального турнира PFL
28-го октября, на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде, штат Флорида, состоялся турнир смешанных единоборств PFL 10, в рамках которого прошли финалы регулярного сезона-2021.
Победители финалов заработали по 1 миллиону долларов и чемпионские пояса своих дивизионов.
Результаты всех боев:
Кайла Харрисон (12-0) победила Тэйлор Гуардадо (3-2) болевым приемом во 2-м раунде (новая чемпионка в женском легком весе PFL)
Рэй Купер (24-7-1) победил Магомеда Магомедкеримова (28-6) нокаутом в 3-м раунде (новый чемпион в полусреднем весе PFL)
Эбигейл Монтес (2-0) победила Клариссу Шилдс (1-1) раздельным решением судей
Бруно Каппелоцца (14-5) победил Анте Делия (19-5) единогласным решением судей (новый чемпион в тяжелом весе PFL)
Мовлид Хайбулаев (19-0-1) победил Криса Уэйда (20-7) единогласным решением судей (новый чемпион в полулегком весе PFL)
Предварительный кард:
Антони Карлос Джуниор (13-5) победил Мартина Гамлета (8-3) удушающим приемом в 1-м раунде (новый чемпион в полутяжелом весе PFL)
Рауш Манфино (15-3) победил Лоика Раджабова (15-4-1) единогласным решением судей (новый чемпион в легком весе PFL)
Джордан Янг (12-2) победил Омари Ахмедова (21-7-1) техническим нокаутом в 3-м раунде
Джулия Бадд (16-3) победила Кейтлин Янг (12-12-1) единогласным решением судей
Дон Мэдж (9-3-1) победила Натан Уильямс (12-8) удушающим приемом во 2- раунде
Комментарии 0