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Шлеменко: «Амосов — не «Украинский Хабиб», он — «Украинский Ярослав»

Известный российский боец – о новоиспеченном чемпионе Bellator
MMA
14:52
Шлеменко: «Амосов — не «Украинский Хабиб», он — «Украинский Ярослав»
Ярослав Амосов / Фото - mmajunkie.usatoday.com
Популярный российский боец MMA Александр Шлеменко поделился мнением относительно сравнения новоиспеченного чемпиона Bellator в полусреднем дивизионе Ярослава Амосова (26-0) с экс-обладателем титула UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Амосов – не «Украинский Хабиб, он – «Украинский Ярослав. Сложнее тому, кто идет первым. Второй может посмотреть, подготовиться, убрать какие-то недостатки. Хабиб был первым, однозначно, у кого-то будет 30-0, 36-0, 50-0, мы даже увидим скоро. Главное – поставить цель. Раньше, когда я выступал, да и до меня, люди так сильно не цеплялись, выиграют они или проиграют. Сейчас времена изменились – нужно иметь как можно меньше поражений, это тебе зачтется. Уровень Амосова можно сопоставить с уровнем топов UFC. Но надо смотреть, с какими топами. Если мы берtм самого главного топа – Усмана, то он выходец из борьбы, Амосов – тоже. Может ли Усман его забороть – большой вопрос. У Амосова предпоследний соперник был очень хорошим бойцом, и он не смог его забороть».


Напомним, накануне на турнире Bellator 260 украинец единогласным решением судей выиграл у бразильца Дугласа Лимы (32-9) и стал новым чемпионом Bellator в полусреднем весе.

Владимир Кириченко
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Ярослав Амосов Александр Шлеменко

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