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Шлеменко дал прогноз на третий поединок между Конором и Порье

Ветеран ММА – о предстоящей трилогии
MMA
6 июля 22:27
Шлеменко дал прогноз на третий поединок между Конором и Порье
Александр Шлеменко / Фото - eurosport
Популярный российский боец MMA Александр Шлеменко (61-13) спрогнозировал результат третьего поединка между Конором Макгрегором (22-5) и Дастином Порье (27-6).

«Сейчас я сделаю ставку на Порье. Он в любом случае должен победить. Если это будет нокаут, то, скорее всего, не раньше третьего раунда, а то и позже. Если бой дойдет до решения, то решение тоже уйдет в пользу Порье. Это я так думаю. Хотя, в прошлый раз я ставил на Конора, а выиграл Порье. Сейчас ставлю на Порье, а Конор выйдет и нокаутирует его. Тяжело давать прогноз, когда не видишь, как они готовятся. Но исходя из своего жизненного опыта, мне кажется, Порье победит».


Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый бой Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.
Источник: sport24.ru Владимир Кириченко
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Теги

Конор Макгрегор Дастин Порье Александр Шлеменко

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