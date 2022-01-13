Вот это подарок. Шлеменко может вернуть себе титул Bellator в следующем году
Шлеменко и Исмаилов заработают около $300 тысяч
Бойцы получат равные гонорары
08:55
Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко
Исполнительный директор MMA-промоушена RCC Николай Клименко в интервью Матч ТВ дал понять, сколько заработают Александр Шлеменко (61-13) и Магомед Исмаилов
(17-3-1).
«Бойцы действительно получат свои самые большие гонорары в карьере. И названная цифра (300,000$) практически соответствует правде. Гонорар в районе этой суммы. И Шлеменко, и Исмаилов получат одинаковое вознаграждение, независимо от победы или поражения».
Напомним, поединок Шлеменко и Исмаилова запланирован на 2 июля в Екатеринбурге.
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