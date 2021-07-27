Это слишком даже для него. Макгрегор вспомнил покойного отца Нурмагомедова
Шлеменко: «Сейчас Конор стал большим жирным котом»
Российский боец раскритиковал ирландца
27 июля 20:25
Александр Шлеменко / фото - MMADA
Российский боец MMA Александр Шлеменко высказался о последних результатах экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора. Шлеменко уверен, что главная причина неуверенных выступлений ирландца – деньги.
«Конору стоит открыться переменам и потренироваться у других специалистов? Вообще нет, это опасное заблуждение. Тут не футбол: чуть что, сразу тренера менять.
Главная его проблема вовсе не в лагере и тренерах – у него условия жизни изменились. Из простого пацана без денег он превратился в богача. Раньше был голодным, разрывающим всех в октагоне, а сейчас – большой жирный кот, который хоть и готов драться, но до конца не идет».
Напомним, Конор жестко пошутил над смертью отца Нурмагомедова.
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