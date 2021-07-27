Шлеменко: «Сейчас Конор стал большим жирным котом»

Александр Шлеменко / фото - MMADA

Российский боец MMA Александр Шлеменко высказался о последних результатах экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора. Шлеменко уверен, что главная причина неуверенных выступлений ирландца – деньги.

Главная его проблема вовсе не в лагере и тренерах – у него условия жизни изменились. Из простого пацана без денег он превратился в богача. Раньше был голодным, разрывающим всех в октагоне, а сейчас – большой жирный кот, который хоть и готов драться, но до конца не идет».