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Сильнейшие в мире. Сборная Украины с триумфом вернулась в Киев
Украинцы превзошли мировых лидеров MMA – Россию и США
13 сентября 17:48
Фото: Федерация MMA Украины
В Киеве торжественно встретили сборную Украины по MMA, которая стала лучшей на Кубке мира в Праге.
Отметим, что во всех возрастных группах украинцы суммарно завоевали 17 золотых, 18 серебряных и 17 бронзовых медалей.
Напомним, на Кубке мира в категории взрослых у Украины две золотые, две серебряные и 5 бронзовых медалей.
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