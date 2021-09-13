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Сильнейшие в мире. Сборная Украины с триумфом вернулась в Киев

Украинцы превзошли мировых лидеров MMA – Россию и США

MMA
13 сентября 17:48
Сильнейшие в мире. Сборная Украины с триумфом вернулась в Киев
Фото: Федерация MMA Украины

В Киеве торжественно встретили сборную Украины по MMA, которая стала лучшей на Кубке мира в Праге.

Отметим, что во всех возрастных группах украинцы суммарно завоевали 17 золотых, 18 серебряных и 17 бронзовых медалей.


Напомним, на Кубке мира в категории взрослых у Украины две золотые, две серебряные и 5 бронзовых медалей.

Карен Агабекян
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сборная Украины (MMA)

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