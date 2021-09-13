Сильнейшие в мире. Сборная Украины с триумфом вернулась в Киев

Украинцы превзошли мировых лидеров MMA – Россию и США





Фото: Федерация MMA Украины

В Киеве торжественно встретили сборную Украины по MMA, которая стала лучшей на Кубке мира в Праге.



Отметим, что во всех возрастных группах украинцы суммарно завоевали 17 золотых, 18 серебряных и 17 бронзовых медалей.

Напомним, на Кубке мира в категории взрослых у Украины две золотые, две серебряные и 5 бронзовых медалей.