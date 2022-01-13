Порье – о возможном бое с Нэйтом Диасом: «Жду звонка»
Собрался в тяжелый вес? Порье набрал внушительную массу
Ожидается, что Дастин проведет бой в полусреднем весе
09:03
Дастин Порье / Фото: Инстаграм
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (28-7) сообщил в Instagram, что начал сезон набора массы и опубликовал подтверждающее фото.
Напомним, Порье свой следующий поединок может провести в полусреднем весе против Нэйта Диаса. Бой планируют провести в марте, но лишь в том случае, если Диас продлит контракт с UFC.
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