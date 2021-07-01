Тренер Порье: «Вижу, как Дастин нокаутирует Конора в третьем раунде»
Составлен топ-5 самых богатых бойцов за всю историю ММА. Не трудно догадаться, кто на вершине рейтинга
В тройку лидеров попал и канадская легенда смешанных единоборств
17:21
Хабиб и Конор / Фото - usatoday.comИзвестное издание South China Morning Post составила список из самых богатых бойцов MMA за всю историю, посчитав состояние легендарных спортсменов.
На вершине рейтинга, вне всяких сомнений, расположился экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор (22-5), чье состояние оценили в 400 миллионов долларов, особенно после продажи бренда своего виски Proper Twelve, с чего ирландец получил 160 миллионов.
Вторую строчку занял бывший обладателя титула UFC в легком весе непобежденный россиянин Хабиб Нурмагомедов. Его состояние состояние оценили в 40 миллионов долларов. Как сообщает издание, после боя с Макгрегором Хабиб подписал крупные контракты с Reebok и Toyota.
Замыкает тройку лидеров канадская легенда смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер (30 млн), после него идут еще одни экс-чемпионы UFC Брок Леснар (25 млн) и Би Джей Пенн (22 млн).
А тем временем стал известен полный кард турнира UFC 265.
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