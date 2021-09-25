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Состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира UFC 266: Волкановски – Ортега

Также в октагон выйдут Валентина Шевченко, Ник Диас, Робби Лоулер и компания


MMA
07:39
Состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира UFC 266: Волкановски – Ортега
Волкановски и Ортега / Фото - mmafighting
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 266, в рамках которого пройдет сразу два титульных поединка. 

В главной встрече ивента действующий чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (22-1) проведет вторую защиту титула против второго номера рейтинга Брайана Ортеги (15-1), тогда как со-главном бою вечера чемпионка женского наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко (21-3) подерется с Лорен Мерфи (15-4).
Результаты взвешивания участников турнира UFC 266:

Основной кард:

Александр Волкановски (144.5) – Брайан Ортега (144)

Валентина Шевченко (124) – Лорен Мерфи (125)

Ник Диас (185.5) – Робби Лоулер (184)

Кёртис Блейдс (261) – Жаирзиньо Розенструйк (257)

Джессика Андраде (126) – Синтия Калвильо (126)

Прелимы:

Марлон Мораес (135.5) – Мераб Двалишвили (135.5)

Насрат Хакпараст (154.5) – Дэн Хукер (155.5)

Шамиль Абдурахимов (258) – Крис Дакас (231)

Роксанн Модаффери (125.5) – Таила Сантос (125)

Ранние прелимы:

Урош Медич (156) – Джалин Тернер (156)

Коди Брандейдж (185.5) – Ник Максимов (185.5)

Мартин Сано (170) – Мэттью Семельсбергер (170.5)

Джонатан Пирс (145.5) – Омар Моралес (145.5)


Текстовая онлайн трансляция главных поединков ивента будет доступна на нашем сайте. Примерное начало – 06:00.

Владимир Кириченко
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Теги

Брайан Ортега Алекс Волкановски Валентина Шевченко Лерон Мерфи Ник Диас Робби Лоулер

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