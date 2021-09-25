Невероятный Волкановски показал свою готовность к поединку с Ортегой
Состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира UFC 266: Волкановски – Ортега
Также в октагон выйдут Валентина Шевченко, Ник Диас, Робби Лоулер и компания
07:39
Волкановски и Ортега / Фото - mmafightingВ Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 266, в рамках которого пройдет сразу два титульных поединка.
В главной встрече ивента действующий чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (22-1) проведет вторую защиту титула против второго номера рейтинга Брайана Ортеги (15-1), тогда как со-главном бою вечера чемпионка женского наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко (21-3) подерется с Лорен Мерфи (15-4).
Результаты взвешивания участников турнира UFC 266:
Основной кард:
Александр Волкановски (144.5) – Брайан Ортега (144)
Валентина Шевченко (124) – Лорен Мерфи (125)
Ник Диас (185.5) – Робби Лоулер (184)
Кёртис Блейдс (261) – Жаирзиньо Розенструйк (257)
Джессика Андраде (126) – Синтия Калвильо (126)
Прелимы:
Марлон Мораес (135.5) – Мераб Двалишвили (135.5)
Насрат Хакпараст (154.5) – Дэн Хукер (155.5)
Шамиль Абдурахимов (258) – Крис Дакас (231)
Роксанн Модаффери (125.5) – Таила Сантос (125)
Ранние прелимы:
Урош Медич (156) – Джалин Тернер (156)
Коди Брандейдж (185.5) – Ник Максимов (185.5)
Мартин Сано (170) – Мэттью Семельсбергер (170.5)
Джонатан Пирс (145.5) – Омар Моралес (145.5)
Текстовая онлайн трансляция главных поединков ивента будет доступна на нашем сайте. Примерное начало – 06:00.
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