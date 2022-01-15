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Состоялась процедура взвешивания участников турнира UFC on ESPN 32: Чикадзе – Каттар
Ивент состоится в Лас-Вегасе
15 января 07:38
Чикадзе и Каттар / Фото - fightmag.com.auВ Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершилась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on ESPN 32.
Главным событием ивента станет поединок в рамках полулегкого дивизиона между американцем Келвином Каттаром (22-5-0 ММА) и грузином Гигой Чикадзе (14-2-0 ММА), идущим на серии из 9 побед кряду.
Результаты взвешивания участников турнира UFC on ESPN 32:
Основной кард:
Келвин Каттар (146) – Гига Чикадзе (146)
Чейз Шерман (250) – Джейк Коллье (264.5)
Брэндон Ройвэл (125.5) – Рожериу Бонторин (125.5)
Кэтлин Чукагян (126) – Дженнифер Майя (126)
Вячеслав Борщев (155) – Дакота Буш (155.5)
Билл Алджио (145) – Жоандерсон Брито (145.5)
Прелимы:
Джозеф Холмс (185.5) – Джейми Пикетт (184.5)
Рамиз Брахимай (170.5) – Коурт МакГи (170)
Кевин Крум (144.5) - Брайан Келлехер (145)
Чарльз Роса (156) – Ти Джей Браун (155)
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя Чикадзе – Каттар на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 00:00.
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