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Стал известен файткард турнира Bellator 272: Серхио Петтис – Киоджи Хоригучи
Список всех участников ивента в Анкасвилле
22 ноября 12:59
Серхио Петтис и Киоджи Хоригучи / Фото - bellator.com3 декабря в Анкасвилле (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 272.
Главным событием ивента станет титульный поединок в легчайшем дивизионе между действующим чемпионом Серхио Петтисом (21-5) и претендентом в лице Киоджи Хоригучи (29-3).
Представляем вашему вниманию файткард турнира Bellator 272:
Основной кард:
Серхио Петтис – Киоджи Хоригучи
Эммануэль Санчес – Джереми Кеннеди
Кайл Крачмер – Оливер Энкамп
Джей Джей Уилсон – Альфи Дэвис
Предварительный кард:
Джош Хилл – Джаред Скоггинс
Левана Чохели – Винисиус де Хесус
Джорнел Луго – Томми Эспиноза
Киллис Мота – Майк Хамел
Александр Шаблий – Бобби Кинг
Кай Камака III – Джон де Хесус
Дэн Морет – Рикардо Сейшас
Джонни Эблен – Коллин Хакбоди
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