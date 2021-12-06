Майкл Чендлер дал свой прогноз на титульный бой Оливейра – Порье
Стал известен файткард турнира UFC 269: Оливейра – Порье
В октагон также выйдут Нуньес, Гарбрандт, Крус и компания
10:58
Оливейра и Порье / Фото - elintra.com.ar11 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 269, в рамках которого состоится сразу два титульных поединка.
В мэйн-ивенте действующий чемпион легкой весовой категории Чарльз Оливейра (31-8) проведет первую защиту пояса против первого номера дивизиона Дастина Порье (28-6).
В со-главном событии турнира состоится бой в рамках женского легчайшего дивизиона между доминирующей чемпионкой Амандой Нуньес (21-4) и претенденткой Джулианной Пеньей (9-5).
Также в карде данного ивента в октагон выйдут такие бойцы, как Сантьяго Понзиниббио, Коди Гарбрандт, Шон О'Мэлли и Доминик Крус.
Список участников турнира UFC 269:
Основной кард:
Чарльз Оливейра – Дастин Порье
Аманда Нуньес – Джулианна Пенья
Джефф Нил – Сантьяго Понзиниббио
Коди Гарбрандт – Кай Кара-Франс
Шон О'Мэлли – Раулиан Пайва
Прелимы:
Джош Эмметт – Дэн Иге
Доминик Крус – Педро Муньос
Тай Туиваса – Аугусто Сакаи
Бруно Сильва – Джордан Райт
Ранние прелимы:
Эрик Андерс – Андре Муниз
Эрин Бланчфилд – Миранда Мэверик
Алекс Перес – Мэтт Шнелл
Райан Холл – Дэррик Миннер
Рэнди Коста – Тони Келли
Джиллиан Робертсон – Присцила Кечоейра
Следить за прямой текстовой онлайн трансляцией боя между Оливейрой и Порье можно будет на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 05:00.
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