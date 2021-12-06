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Стал известен файткард турнира UFC 269: Оливейра – Порье

В октагон также выйдут Нуньес, Гарбрандт, Крус и компания

MMA
10:58
Стал известен файткард турнира UFC 269: Оливейра – Порье
Оливейра и Порье / Фото - elintra.com.ar
11 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 269, в рамках которого состоится сразу два титульных поединка.

В мэйн-ивенте действующий чемпион легкой весовой категории Чарльз Оливейра (31-8) проведет первую защиту пояса против первого номера дивизиона Дастина Порье (28-6).

В со-главном событии турнира состоится бой в рамках женского легчайшего дивизиона между доминирующей чемпионкой Амандой Нуньес (21-4) и претенденткой Джулианной Пеньей (9-5).

Также в карде данного ивента в октагон выйдут такие бойцы, как Сантьяго Понзиниббио, Коди Гарбрандт, Шон О'Мэлли и Доминик Крус.
Список участников турнира UFC 269:

Основной кард:

Чарльз Оливейра – Дастин Порье

Аманда Нуньес – Джулианна Пенья

Джефф Нил – Сантьяго Понзиниббио

Коди Гарбрандт – Кай Кара-Франс

Шон О'Мэлли – Раулиан Пайва

Прелимы:

Джош Эмметт – Дэн Иге

Доминик Крус – Педро Муньос

Тай Туиваса – Аугусто Сакаи

Бруно Сильва – Джордан Райт

Ранние прелимы:

Эрик Андерс – Андре Муниз

Эрин Бланчфилд – Миранда Мэверик

Алекс Перес – Мэтт Шнелл

Райан Холл – Дэррик Миннер

Рэнди Коста – Тони Келли

Джиллиан Робертсон – Присцила Кечоейра
Следить за прямой текстовой онлайн трансляцией боя между Оливейрой и Порье можно будет на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 05:00.
Владимир Кириченко
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Теги

Дастин Порье Чарльз Оливейра Аманда Нуньес Джулианна Пенья

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