Гане и Льюис отреагировали на объявление их боя
Стал известен полный кард турнира UFC 265: Льюис – Гане
В октагон выйдет и Нуньес
16:36
Гане и Льюис / Фото - mmajunkie.usatoday.com7 августа в Хьюстоне (Техас, США) состоится турнир UFC 265, где главным событием ивента станет поединок за титул временного чемпиона в тяжелом дивизионе между Дерриком Льюисом (25-7) и Сирилом Гане (9-0).
Список участников турнира UFC 265:
Деррик Льюис – Сирил Гане
Аманда Нуньес – Джулианна Пена
Жозе Альдо – Педро Муньос
Висенте Люке – Майкл Кьеза
Сонг Ядонг – Кейси Кенни
Манел Капе – Оде Осборн
Тиша Торрес – Анджела Хилл II
Виктория Леонардо – Мелисса Гатто
Алонсо Менифиол – Эд Херман
Каролина Ковалькевич – Джессика Пенн
Винс Моралес – Драко Родригес
Джонни Муньос – Джейми Симмонс
Напомним, Гане свой последний поединок провел на минувших выходных, одержав уверенную победу судейским решением над россиянином Александром Волковым. Что касается Льюиса, то он крайний раз выходил в октагон в феврале этого года, жестко нокаутировав Кертиса Блэйдса.
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