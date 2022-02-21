Махачев уверен, что после победы над Дариушем сразится с Оливейрой
Стал известен полный кард турнира UFC Fight Night 202: Махачев – Грин
В октагон также выйдут Царукян и Альварес
07:39
Махачев и Грин / Фото - thesportsgeekВ Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 202.
Главным событием ивента станет поединок в легком дивизионе между топовым россиянином Исламом Махачевым (21-1) и американцем Бобби Грином (29-12-1).
Представляем вашему вниманию список участников турнира UFC Fight Night 202:
Основной кард:
Ислам Махачев – Бобби Грин
Миша Циркунов – Веллингтон Турман
Джи Ен Ким – Присцила Кашуэйра
Арман Царукян – Хоэль Альварес
Армен Петросян – Грегори Родригес
Жу Ронг – Игнасио Бахамондес
Предварительный кард:
Жозин Нуньес – Рамона Паскуаль
Терренс Маккинни – Фарес Зиам
Джин Ю Фрей – Ханна Голди
Алехандро Перес – Джонатан Мартинес
Рамис Брахимах – Майкл Гиллмор
Виктор Альтамирано – Карлос Эрнандес
Результаты турнира UFC Fight Night 201.
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