Антон Бланк: «После объединения мировых федераций правила будут из IMMAF»
Стала известна дата чемпионата мира по MMA
Турнир пройдет в Абу-Даби
19:45
Национальная Федерация смешанных единоборств Украины сообщила, что чемпионат мира по MMA состоится в январе в Абу-Даби.
«Чемпионат мира по смешанным единоборствам IMMAF 2021 пройдет в Абу-Даби, ОАЭ, 24-29 января 2022 года».
Напомним, Кубок мира Украина завершила на первом общекомандном месте – две золотые, две серебряные и 5 бронзовых медалей.
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