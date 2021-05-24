Петр Ян рассказал о хаосе в его углу во время поединка со Стерлингом
Стали известны возможные сроки проведения реванша Ян – Стерлинг
Менеджер россиянина отметил недоверие к чемпиону UFC
12:23
Ян и Стерлинг / Фото - thesun.co.ukМенеджер экс-чемпиона UFC в легчайшем дивизионе Петра Яна (15-2) Саят Абдрахманов, высказался о сроках проведения реванша против обладателя титула организации Алджамейна Стерлинга (20-3).
«Нас интересует только пояс. Если Стерлинг не бросает слов на ветер, как обычно, то это будет бой с ним в ноябре. Но пока все туманно, потому что доверия американцу нет».
Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC из-за дисквалификации в поединке со Стерлингом на турнире UFC 259. Отметим, что новоявленный чемпион не хочет проводить реванш с россиянином.
Комментарии 0