Трилогии быть? Волкановски рассказал, когда ждать его третьего боя с Холловэем
Стали известны возможные сроки третьего поединка Волконовски – Холловэй
Чемпион UFC проведет очередную защиту пояса против топового гавайца
2 декабря 22:22
Волкановски и Холловэй / Фото - ESPNЧемпион UFC в полулегком дивизионе Александр Волкановски (23-1) высказался о возможном третьем поединке с экс-обладателем титула в этом весе Максом Холловэем (23-6).
Цитирует Волкановски MiddleEasy.
«Сейчас я не могу дать какой-то четкой информации, но руководство дало понять, что в скором времени наш третий бой может быть организован. Я уже говорил, что не хочу сидеть без боев, но сейчас у нас в дивизионе странная ситуация. Если сейчас Чикадзе победит Каттара, то у него огромные шансы встретиться со мной в следующем бою. Еще есть Арнольд Аллен, который тоже ведет впечатляющую победную серию. Но в UFC говорят, что в следующем бою я должен буду подраться с Максом и скорее всего это произойдет в марте».
Напомним, что Волкановски одерживал победы в двух предыдущих боях с Холловэем.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бойцы проведут третий поединок.
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