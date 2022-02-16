Петр Ян после возможной победы над Стерлингом может встретится с Диллашоу
Стерлинг после победы над Яном хочет встретиться с Диллашоу
Американец озвучил возможные варианты развития событий
08:30
Алджамейн Стерлинг / фото - UFC
Чемпион UFC легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) считает, что в случае победы над Петром Яном (16-2) следующим его соперником должен стать Ти Джей Диллашоу (17-4).
Стерлинга цитирует портал middleeasy.com:
«Следующим моим соперником потенциально может стать победитель боя между Диллашоу и Альдо. Думаю, это было бы неплохо сделать. Если этот поединок не организуют, то возможно Ти Джей может побороться за право встретиться с чемпионом в бою с Домиником Крузом. Я не знаю как все провернет руководство UFC. Возможно, Диллашоу просто станет моим соперником и все».
Поединок между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом состоится 9 апреля на арене Barclays Center в Бруклине (штат Нью-Йорк, США) в со-главном событии турнира UFC 273.
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