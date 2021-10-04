Стерлинг: «Мне жаль, что Ян е*аный придурок»
Стерлинг: «Ян – кусок дерьма. В реванше я очень жестко его изобью»
Чемпион UFC чересчур уверен в своей победе над россиянином
14:00
Алждамейн Стерлинг / Фото - mmamaniaЧемпион UFC в легчайшем дивизионе Алждамейн Стерлинг (20-3) с уверенностью заявил, что выйдет в октагон на реванш против экс-обладателя титула промоушена Петра Яна (15-2).
Цитирует Стерлинга MMAFighting.
«Я просто думаю, что этот парень – кусок дерьма. Я не могу дождаться, когда я буду избивать его. Да, я вернусь и очень жестко его изобью. Я хочу с ним драться. И это будет жесткое избиение».
Реванш Стерлинг – Ян должен был состоятся 30 октября в Абу-Даби в карде турнира UFC 267. Однако американец снялся с поединка.
Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC из-за дисквалификации в поединке со Стерлингом на турнире UFC 259.
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