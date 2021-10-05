«Теперь пожинаю плоды в отставке». Хабиб Нурмагомедов – о решении завершить карьеру

Непобежденный чемпион рассказал, как далось ему это решение

Хабиб Нурмагомедов / фото - Getty Images

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью порталу Sportskeeda ответил на вопрос о том, насколько тяжело ему было принять решение о завершении своей карьеры.

«Если ты делаешь то, что тебе не нравится, тебе придется нелегко. В этом спорте я добился многого, я посвятил ему всю мою жизнь. Я стал чемпионом, защитил титул, стал успешным бойцом UFC, бойцом MMA. Одним из лучших из тех, кто это делал. Время уйти было подходящим, а теперь я пожинаю плоды в отставке, ничего сложного».

Напомним, ранее Нурмагомедов рассказал о самом сложном бое в своей карьере.