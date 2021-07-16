Уайт: «Конор вернется в течение года»
«Теперь у меня в ноге титановый стержень, доктор сказал, что он неразрушимый». Макгрегор сравнил себя с терминатором
Ирландская звезда UFC готов приступить к восстановлению после травмы
10:21
Конор Макгрегор / Фото - usatoday.comЭкс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) в Instagram прокомментировал выписку из больницы, где ему сделали операцию после перелома ноги в третьем поединке против Дастина Порье (28-6-1), который состоялся на турнира UFC 264.
«Мне нужна была титановая большеберцовая кость, и теперь у меня титановый стержень от колена до щиколотки. Доктор сказал, что он неразрушимый. Теперь я продолжу набирать темп, играть с балансом, наращивать силу – и у меня есть неразрушимая титановая нога. Я похож на Арни из «Терминатор 2». У меня есть все инструменты для этого – и какая это будет история! Люблю вас всех, ребята. Вы не победите ирландцев».
Напомним, Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом в первом раунде.
Накануне президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Конор вернется в октагон в течение года.
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