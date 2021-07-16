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«Теперь у меня в ноге титановый стержень, доктор сказал, что он неразрушимый». Макгрегор сравнил себя с терминатором

Ирландская звезда UFC готов приступить к восстановлению после травмы
MMA
10:21
«Теперь у меня в ноге титановый стержень, доктор сказал, что он неразрушимый». Макгрегор сравнил себя с терминатором
Конор Макгрегор / Фото - usatoday.com
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) в Instagram прокомментировал выписку из больницы, где ему сделали операцию после перелома ноги в третьем поединке против Дастина Порье (28-6-1), который состоялся на турнира UFC 264.

«Мне нужна была титановая большеберцовая кость, и теперь у меня титановый стержень от колена до щиколотки. Доктор сказал, что он неразрушимый. Теперь я продолжу набирать темп, играть с балансом, наращивать силу – и у меня есть неразрушимая титановая нога. Я похож на Арни из «Терминатор 2». У меня есть все инструменты для этого – и какая это будет история! Люблю вас всех, ребята. Вы не победите ирландцев».


Напомним, Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом в первом раунде.

Накануне президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Конор вернется в октагон в течение года.
Владимир Кириченко
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Теги

Конор Макгрегор Дастин Порье

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