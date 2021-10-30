Тейшейра: «Люди уже относятся ко мне, как к чемпиону»

Бразилец считает, что ему не нужен пояс, чтобы получить признание

Гловер Тейшейра / фото - UFC

Бразильский ветеран Гловер Тейшейра (32-7) заявляет, что, несмотря на проделанный очень тяжелый путь на протяжении карьеры, он не считает, что ему нужен чемпионский пояс UFC, чтобы получить признание.

Бразильца цитирует портал mmanews.com:

«На протяжении моей карьеры было много пота, крови и слез. Так что пояс не имеет значения для меня. Знаете, я всегда хотел быть чемпионом, и у меня нет сомнений, что я им буду. Но могу сказать, что внутри я уже чувствую себя чемпионом. Люди относятся ко мне как к чемпиону. Это потрясающее чувство. Любой исход нашего поединка с Яном, не отнимет моих достижений в прошлом. Во время поединка, я сделаю все, что в моих силах. Чтобы не случилось, я продолжу жить своей жизнью. В конце концов, это только пояс».

Текстовая онлайн трансляция поединка Блахович – Тейшейра будет доступна на нашем сайте. Примерное начало – 07:00.