UFC 267. Ян Блахович проиграл Гловеру Тейшейре. Как это было
Тейшейра: «Люди уже относятся ко мне, как к чемпиону»
Бразилец считает, что ему не нужен пояс, чтобы получить признание
30 октября 14:50
Гловер Тейшейра / фото - UFC
Бразильский ветеран Гловер Тейшейра (32-7) заявляет, что, несмотря на проделанный очень тяжелый путь на протяжении карьеры, он не считает, что ему нужен чемпионский пояс UFC, чтобы получить признание.
Бразильца цитирует портал mmanews.com:
«На протяжении моей карьеры было много пота, крови и слез. Так что пояс не имеет значения для меня. Знаете, я всегда хотел быть чемпионом, и у меня нет сомнений, что я им буду. Но могу сказать, что внутри я уже чувствую себя чемпионом. Люди относятся ко мне как к чемпиону. Это потрясающее чувство.
Любой исход нашего поединка с Яном, не отнимет моих достижений в прошлом. Во время поединка, я сделаю все, что в моих силах. Чтобы не случилось, я продолжу жить своей жизнью. В конце концов, это только пояс».
Текстовая онлайн трансляция поединка Блахович – Тейшейра будет доступна на нашем сайте. Примерное начало – 07:00.
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