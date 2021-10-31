Тейшейра: «Мне нельзя было оставлять Блаховичу и шанса»

Гловер Тейшейра / фото - theathletic.com

Новоиспеченный чемпион UFC в полутяжелом весе бразилец Гловер Тейшейра (33-7) поделился своими эмоциями от досрочной победы над поляком Яном Блаховичем (28-9).

Мне нельзя было оставлять этому парню и шанса. В первом раунде он хорошо сдерживал меня. Ян – это потрясающий чемпион. Он – великий чемпион. Он побил непобежденного Адесанью и побил всех, чтобы оказаться здесь. Я люблю этого человека. Он всегда будет иметь мое уважение.

Хочу сказать спасибо моем городу, моей семье, моей команде и всем, кто тренируется вместе со мной в зале. Они сейчас все радуются за меня. Я еду домой с поясом. Я обещал, что приеду домой с поясом и дело сделано, обещание сдержано.

Мне без разницы с кем драться следующим, но Иржи Прохаска сейчас первый в очереди. Его я тоже очень уважаю. Возможно, наш бой состоится в мае. Не знаю, сейчас мне нужно несколько месяцев отдохнуть.

Никогда не отказывайтесь от мечты. Неважно, что говорят люди. Не слушайте их. Они попытаются помешать вам. Верьте в себя и продолжайте идти вперед».