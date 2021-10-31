Тейшейра: «Мне нельзя было оставлять Блаховичу и шанса»
Новоиспеченный чемпион UFC в полутяжелом весе бразилец Гловер Тейшейра (33-7) поделился своими эмоциями от досрочной победы над поляком Яном Блаховичем (28-9).
«Знаете, я никакими словами не могу это описать. Я думал очень долго о том, что скажу вам. Просто много раз, я думал о том, что же я буду говорить. А сейчас, у меня просто нет слов. Я много раз говорил с Даной, о том, как он продвигал UFC, как нарушал правила. Поэтому UFC, это сегодня лучший промоушен. Я тоже нарушал правила, мне 42 года и я продолжу нарушать эти правила.
Мне нельзя было оставлять этому парню и шанса. В первом раунде он хорошо сдерживал меня. Ян – это потрясающий чемпион. Он – великий чемпион. Он побил непобежденного Адесанью и побил всех, чтобы оказаться здесь. Я люблю этого человека. Он всегда будет иметь мое уважение.
Хочу сказать спасибо моем городу, моей семье, моей команде и всем, кто тренируется вместе со мной в зале. Они сейчас все радуются за меня. Я еду домой с поясом. Я обещал, что приеду домой с поясом и дело сделано, обещание сдержано.
Мне без разницы с кем драться следующим, но Иржи Прохаска сейчас первый в очереди. Его я тоже очень уважаю. Возможно, наш бой состоится в мае. Не знаю, сейчас мне нужно несколько месяцев отдохнуть.
Никогда не отказывайтесь от мечты. Неважно, что говорят люди. Не слушайте их. Они попытаются помешать вам. Верьте в себя и продолжайте идти вперед».
В главном событии турнира UFC 267 Гловер Тейшейра победил Яна Блаховича и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе.
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