Тейшейра: «Никто не доставит Адесанье большие проблемы, чем Перейра»

Гловер считает, что в стойке Алекс лучше Исраэля





Гловер Тейшейра / Фото: UFC.com

Топовый средневес UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (32-7) высказался о переходе в промоушен бывшего чемпиона Glory Алекса Перейрейры (3-1 в ММА, 33-7 в кикбоксинге). Слова бразильца приводит портал bjpenn.com.



«Папочка перешел в UFC. Адесанья не хочет говорить об Алексе, поскольку знает, что это сложный бой для него. Никто в среднем весе не доставит Адесанье большие проблемы, чем Перейра.

Я не говорю, что Алекс побьет его, но Адесанья сейчас молится: «Ради всего святого, сведите его сначала с кем-то вроде Фила Дэвиса».

Адесанья будет чертовски напуган, поскольку Перейра уже отправил его в нокаут в десятиунцовых перчатках, а теперь он будет драться в четырехунцовых… У Исраэля нет такой нокаутирующей мощи. Не поймите меня неправильно, Исраэль очень хорош, он крутой, но у него нет такого удара, равного Перейре».

Напомним, ранее стало известно, что Перейра дебютирует в UFC в ноябре.