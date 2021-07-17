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Тейт: «У Рено идеальный стиль ведения боя, я откровенно говоря ей восхищаюсь»
Бывшая чемпионка UFC – о предстоящем поединке на турнире UFC on ESPN 26
12:22
Миша Тейт / Фото - latimes.comЭкс-чемпионка UFC в женском легчайшем дивизионе Миша Тейт (18-7) прокомментировала предстоящий поединок против Марион Рено (9-7-1), с которой выйдет в октагон 17 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC on ESPN 26.
Цитирует Тейт MMA Junkie.
«Марион очень хороший боец. У нее идеальный стиль ведения боя, я откровенно говоря ей восхищаюсь. Он обладает черным поясом по джиу-джитсу и имеет за плечами яркие победы над Сарой Макмэнн и Джессикой Андраде. Все ее поражения были довольно конкурентными, и она всегда дерется до последнего. Она всегда была в шаге от титула».
Накануне состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on ESPN 26.
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