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Тейт: «У Рено идеальный стиль ведения боя, я откровенно говоря ей восхищаюсь»

Бывшая чемпионка UFC – о предстоящем поединке на турнире UFC on ESPN 26
MMA
12:22
Тейт: «У Рено идеальный стиль ведения боя, я откровенно говоря ей восхищаюсь»
Миша Тейт / Фото - latimes.com
Экс-чемпионка UFC в женском легчайшем дивизионе Миша Тейт (18-7) прокомментировала предстоящий поединок против Марион Рено (9-7-1), с которой выйдет в октагон 17 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC on ESPN 26.

Цитирует Тейт MMA Junkie.

«Марион очень хороший боец. У нее идеальный стиль ведения боя, я откровенно говоря ей восхищаюсь. Он обладает черным поясом по джиу-джитсу и имеет за плечами яркие победы над Сарой Макмэнн и Джессикой Андраде. Все ее поражения были довольно конкурентными, и она всегда дерется до последнего. Она всегда была в шаге от титула».


Накануне состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on ESPN 26.
Владимир Кириченко
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Теги

Миша Тейт Марион Рено

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